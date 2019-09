Klagt Neu-Ulm jetzt doch? Gutachten hält Nuxit-Entscheidung für fehlerhaft

Das vom bayerischen Innenministerium beschlossene Aus für den Nuxit hat die Befürworter der Neu-Ulmer Kreisfreiheit schwer enttäuscht. Besonders die Art und Weise, wie die Entscheidung Anfang Juni verkündet wurde – in einer lapidaren Pressemitteilung – stieß auf Unverständnis. Fast vier Monate danach kocht das Thema Nuxit noch mal hoch.

Denn inzwischen liegt nicht nur die schriftliche Begründung des Ministeriums vor, sondern auch eine von der Stadt Neu-Ulm in Auftrag gegebene rechtliche Stellungnahme einer Anwaltskanzlei dazu. Die hält die Erfolgsaussichten bei einer möglichen Klage für gut. Der Neu-Ulmer Stadtrat befasst sich am heutigen Mittwoch in seiner Sitzung mit dem Thema.

Das Schreiben des Innenministeriums vom 28. Juni ging bei der Stadt am 4. Juli ein und umfasst 13 Seiten. Die Stadträte bekamen es mit der Vorlage für die Sitzung am Mittwoch übermittelt. Das Innenministerium kommt darin zu dem Ergebnis, dass auch unter Berücksichtigung des verfassungsrechtlich gewährleisteten Selbstverwaltungsrechts der Stadt Neu-Ulm „die überwiegenden Gründe des öffentlichen Wohls gegen eine Erklärung der Kreisfreiheit sprechen“.

Es habe nicht festgestellt werden können, dass die Erfüllung der kommunalen Aufgaben durch den Nuxit insgesamt verbessert würden. Die Regierung von Schwaben habe im vorbereitenden Verfahren zu Recht darauf gedrungen, dass abschlussreife Übereinkünfte zwischen Stadt und Landkreis oder zumindest umsetzungsreife Konzepte für die künftige Erledigung der kommunalen Aufgaben vorgelegt werden. „Dies ist nicht im erforderlichen Umfang und nötigen Detaillierungsgrad erfolgt“, schreibt das Ministerium.

Viele entscheidungsrelevante Fragen bleiben ungeklärt

Die Regierung von Schwaben hatte in ihrem Bericht Anfang Mai ein ernüchterndes Fazit gezogen: Viele entscheidungsrelevante Fragen seien ungeklärt geblieben. Notwendige Vereinbarungen zwischen Stadt und Landkreis lägen nicht im Ansatz vor. Und damit könnten auch keine belastbaren Aussagen zu den finanziellen Folgen des Nuxits getroffen werden.

Die finanziellen Auswirkungen auf Stadt und Landkreis seien völlig offen. Es gebe keine Basis für die Zuordnung kostenintensiver Aufgaben und kommunaler Infrastruktur, wie beispielsweise Krankenhäuser und Schulen, sodass sich das umzulegende Ausgabevolumen auch nicht annähernd seriös abschätzen lasse.

Das Innenministerium verweist darauf, dass eine Kommune weder nach der Gemeindeordnung noch durch das Recht auf kommunale Selbstverwaltung einen Anspruch darauf habe, zur kreisfreien Stadt erklärt zu werden. Vielmehr liege dies im Ermessen der Staatsregierung. Dabei müssten Gründe des öffentlichen Wohls, die dafür sprechen, und solche, die dagegen sprechen, abgewogen werden. Nach Auffassung des Ministeriums sprechen mehr Gründe dagegen.

Die Entscheidung des Innenministeriums, den Antrag der Stadt Neu-Ulm auf Kreisfreiheit abzulehnen, ist fehlerhaft Kanzlei Dolde Mayen & Partner

Die Stuttgarter Kanzlei Dolde Mayen & Partner hat das Schreiben des Ministeriums geprüft und am 6. September eine rechtliche Stellungnahme dazu abgegeben. Ihr Ergebnis: „Die Entscheidung des Innenministeriums, den Antrag der Stadt Neu-Ulm auf Kreisfreiheit abzulehnen, ist fehlerhaft.“ Sie verletzte Artikel 5 der Gemeindeordnung. „Die Entscheidung setzt eine Gesamtabwägung der Vorteile und der Nachteile voraus, die mit einer Kreisfreiheit der Stadt Neu-Ulm verbunden sind“, schreibt Professor Klaus-Peter Dolde.

Die für die Auskreisung sprechenden Gründe seien jedoch nicht dargestellt und nicht in die Abwägung eingegangen. Das Innenministerium habe zu Unrecht einen Vorrang der Aufgabenerfüllung durch die Gemeinde vor der Aufgabenerfüllung durch den Landkreis verneint. „Das für die Kreisfreiheit sprechende Demokratieprinzip wird in der Entscheidung des Innenministeriums nicht erwähnt.“

Die Stadt Neu-Ulm habe nun die Möglichkeit, beim Verwaltungsgericht Normerlassklage gegen den Freistaat Bayern zu erheben. Gegenstand der Klage wäre die Feststellung, dass die Entscheidung des Innenministeriums rechtswidrig ist und die Verpflichtung des Freistaats, über den Antrag der Stadt Neu-Ulm – unter Beachtung der Rechtsauffassung des Gerichts – erneut zu entscheiden. „Da die Gesamtabwägung des Innenministeriums nicht den rechtlichen Anforderungen entspricht, halte ich die Erfolgsaussichten dieser Klage für gut“, schreibt Professor Dolde.

Fachleute raten von Klage ab

Die Fachleute im Neu-Ulmer Rathaus raten dennoch davon ab. Klage zu erheben, würde aus Sicht der Verwaltung bedeuten, sich in ein über mehrere Jahre dauerndes Verfahren zu begeben, heißt es in der Sitzungsvorlage. Dies werde nicht als ratsam erachtet. Auch vor dem Hintergrund, dass das Innenministerium angekündigt hat, die Großen Kreisstädte weiter stärken zu wollen.

Ein jahrelanges juristisches Gezerre sehen auch viele Stadträte skeptisch. Die SPD-Fraktion etwa hat dies bereits in einem Antrag an Oberbürgermeister Gerold Noerenberg (CSU) verdeutlicht, in dem es heißt: „Wir halten nichts von einer rechtlichen Überprüfung der Entscheidung des Innenministeriums und sehen dies auch als aussichtslos an.“

Die Kosten für das rechtliche Gutachten – laut Stadt 10.000 Euro – halten die Genossen für „rausgeworfenes Geld“. Es gibt aber durchaus Stimmen im Stadtrat, die meinen, man müsse sich wehren. Schließlich sei man vom Innenministerium betrogen worden.

