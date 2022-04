Kitas in Ulm geschlossen: Beschäftigte streiken für höheren Lohn

Beschäftigte in den städtischen Kindertagesstätten in Ulm haben am Dienstag ihre Arbeit niedergelegt. Bei Regenwetter zogen rund 150 Menschen am Vormittag vom Weinhof zum Münsterplatz, um für bessere Arbeitsbedingungen zu demonstrieren.

Derzeit läuft die zweite Verhandlungsrunde zwischen der Gewerkschaft Verdi und den kommunalen Arbeitgebern, die Verhandlungen sollen am 16. Mai fortgesetzt werden. Vorher soll es einen weiteren Warnstreik geben.

Verdi hat angekündigt, dass die pädagogischen Fachkräfte ihre Arbeit auch am Donnerstag, 28. April, niederlegen werden. Bei der Kundgebung hätten die Frauen und Männer ihren Unmut gezeigt, „dass die kommunalen Arbeitgeber bislang kein Angebot auf ihre Forderungen vorgelegt haben“, so Maria Winkler, Geschäftsführerin des Verdi-Bezirks Ulm-Oberschwaben.

Am Dienstag waren die Beschäftigten der städtischen Kindertagesstätten am Eselsberg und am Kuhberg, in Böfingen, in Grimmelfingen, in Jungingen und in Lehr aufgerufen, ganztägig die Arbeit niederzulegen. Am Donnerstag folgen die Beschäftigten der städtischen Kitas in der Stadtmitte, der Oststadt und der Weststadt, in Wiblingen und den Teilorten. Auch an diesem Tag soll ein Demonstrationszug durch die Innenstadt ziehen.

Verdi beklagt, dass es für die Kita-Beschäftigten keine Corona-Prämien vom Staat gibt, obwohl sie die Berufsgruppe mit der höchsten Infektionsrate seien – jede Kraft sei einmal an Corona erkrankt. In der täglichen Arbeit habe es massive zusätzliche Belastungen gegeben. „Jetzt sind sie dran“, fordert Gewerkschafterin Winkler.