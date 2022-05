Kirche lebendig erleben

Am Pfingstwochenende vom 4. bis 5. Juni findet in der Georgskirche in Ulm ein großes Pfingstfest der Jugend statt. Organisiert wird es von Jugendlichen aus der Region. Junge Erwachsene sollen durch spannende Vorträge, Lobpreis, Heilige Messe und Gemeinschaft ihren Glauben ganz neu erleben.

Pfingstsonntag in Salzburg: Die Innenstadt ist gefüllt mit tausenden von Jugendlichen. Jedes Jahr lockt das „Fest der Jugend“ bis zu 10 000 Jugendliche nach Salzburg, auch aus Oberschwaben. Mit diesem Jahr wird jedoch alles anders: Das Fest der Jugend findet nicht mehr nur in Salzburg, sondern in über 30 Städten im deutschsprachigen Raum statt - so auch in Ulm.

Seit Januar organisiert ein Team von 30 Jugendlichen aus Oberschwaben das katholische Pfingstfest in Ulm. „Ich durfte selbst mehrmals in Salzburg dabei sein und war jedes Jahr geflasht. Mit so vielen Jugendlichen zusammen meinen Glauben zu feiern, war für mich eine ganz neue Erfahrung. Diese Erfahrung wünsche ich zutiefst jedem Jugendlichen, denn sie ist hoffnungsvoll, inspirierend und gibt mir Sehnsucht nach mehr“, so Ralf Salamon, Mitorganisator von Pfingsten in Ulm.

Im Laufe der zweitägigen Veranstaltung erwarten die Teilnehmer spannende Vorträge, ergreifende Lebensgeschichten, moderner Lobpreis, tolle Workshops, tiefe Anbetung & Hl. Messe und viel Zeit in Gemeinschaft bei sehr gutem Essen. Auch eine Party darf natürlich nicht fehlen. Das Programm richtet sich vorzüglich an Jugendliche zwischen 14 und 35 Jahre, es ist aber jeder und jede herzlich willkommen.

Für die Teilnahme am Kongress ist ein Ticket notwendig. Gottesdienste und der Abend der Barmherzigkeit sind frei. Uhrzeiten finden Sie auf der Homepage. „Zugegeben erfordert es etwas Mut. Ich kann aber wirklich jedem empfehlen, sich für Pfingsten in Ulm anzumelden. Dieses Wochenende hat mein Leben verändert. Ich durfte erfahren, dass es Gott wirklich gibt und dass er es gut mit mir meint. Er wartet darauf, sich auch Dir zu zeigen. Bist Du bereit?“ (Nadine Gösele, Mitorganisatorin).