Kino zur Weihnachtzeit im Pfleghof präsentiert „Einfach mal was Schönes“

Wer dem Weihnachtstrubel zu Hause entfliehen, aber vielleicht trotzdem mit der Familie etwas unternehmen will, für den bietet der Kinotag im Pfleghof am Mittwoch, 28. Dezember, eine schöne Gelegenheit. Vier tolle Filme für Groß und Klein laden zum Besuch ein.

Der Kinotag beginnt um 14.30 Uhr mit dem schönen Kinderfilm „Ein Weihnachtsfest für Teddy“. Das Weihnachtsfest steht vor der Tür und Teddy spürt ganz deutlich, dass heute etwas Besonderes passieren wird. Der putzige Bär, der auf dem obersten Regal einer Losbude sitzt, wünscht sich nichts sehnlicher, als die Welt zu entdecken. Doch dafür braucht das wählerische Kuscheltier einen Besitzer.

Weiter geht es um 16.15 Uhr mit dem Riesenerfolg „Die Schule der magischen Tiere 2“. Auf der Wintersteinschule bekommen alle SchülerInnen ein magisches Tier.

Danach gibt es um 18.30 Uhr die amüsante deutsche Produktion „Der Nachname“. Die Familie trifft sich auf Lanzarote. Denn Mutter hat etwas bekanntzugeben. Doch es kommt die Zeit in der noch viel mehr Wahrheiten auf den Tisch kommen.

Der neue Film von Caroline Herfurth „Einfach mal was Schönes“ läuft um 20.30 Uhr. Karla, Radiomoderatorin, Single, beschließt auch ohne Mann ein Kind zu bekommen – und irritiert damit ihre komplizierte Familie. Zu allem Unbill lernt sie dann noch einen viel jüngeren Mann kennen, der so gar nicht in ihre Familienplanung passt.

Karten sind ab 14.15 Uhr für alle Filme an der Tageskasse im Pfleghof erhältlich. Wegen der begrenzten Platzzahl empfiehlt es sich die Tickets rechtzeitig zu besorgen. Veranstalter des Kinotages ist das KulturBüro Langenau und das MoKi Ludwigsburg.