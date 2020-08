Kinderpornos: Ermittler suchen brisante Computerdaten

Zum wiederholten Mal hat die Kriminalpolizeiinspektion Neu-Ulm mit Unterstützungskräften der Bayerischen Bereitschaftspolizei im Landkreis gezielt nach kinder- und jugendpornografischen Dateien gesucht. Die Durchsuchungsaktion fand in den Dienstbereichen der Polizeiinspektionen Neu-Ulm und Illertissen statt.

Dem Polizeibericht zufolge vollzogen die Einsatzkräfte insgesamt fünf Durchsuchungs- und Beschlagnahme-Beschlüsse. Die Staatsanwaltschaft Memmingen führt gegen alle Beschuldigten Ermittlungsverfahren wegen des Besitzes und/oder der Verbreitung von Kinder- oder Jugendpornografie. Die Beamten beschlagnahmten insgesamt fünf Mobiltelefone, ein Tablet, ein Computer und diverse andere Datenträger.

Kein Zusammenhang zwischen den Verdächtigen

Wie die Polizei weiter mitteilt, handelt es sich hierbei um einzelne Strafverfahren, zwischen denen kein Tatzusammenhang besteht. Falls sich kinder- oder jugendpornografisches Bildmaterial auf den beschlagnahmten Geräten befindet, folgt in der Regel die Einziehung der Geräte im Strafverfahren.

Teilweise haben die Beschuldigten die gefundenen Dateien aus diversen sozialen Netzwerken nur empfangen. Die Kripo weist allerdings darauf hin, dass bereits das automatisierte Herunterladen solchen Bildmaterials auf die Endgeräte den Straftatbestand des Besitzes von Kinder- und Jugendpornografie erfüllt. Strafverfolgungsbehörden können demnach auf verschiedenen Wegen das Hochladen von kinder- und jugendpornografischen Bildern oder Videos ins Internet oder das Herunterladen dieser Dateien verfolgen.

Ermittlungsverfahren einleiten

In diesen Fällen müssen Ermittlungsverfahren eingeleitet werden. Die zuständigen Staatsanwaltschaften beantragen in der Regel Durchsuchungsbeschlüsse. Wenn bei einer Durchsuchung ein PC, ein Tablet, ein Smartphone oder andere digitale Datenträger mit entsprechenden Dateien gefunden werden, dann werden diese beschlagnahmt. Solche Datenträger unterliegen in der Regel der Einziehung, die Betroffenen bekommen die Geräte nach Abschluss des Verfahrens also nicht mehr zurück.

