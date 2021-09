Kinderpornografie: Polizei durchsucht 17 Wohnungen in der Region

Schlag gegen Kinderpornografie: Die Ulmer Polizei hat am Mittwoch bei einer großangelegten Aktion 17 Wohnungen in den Landkreisen Alb-Donau, Biberach, Göppingen und im Ulmer Stadtgebiet durchsucht. Die Tatverdächtigen sind zwischen 17 und 47 Jahre alt, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Zahlreiches Beweismaterial sichergestellt

Grundlage der Durchsuchungsaktion seien mehrere unabhängig voneinander geführte Ermittlungsverfahren der Behörden wegen des Verbreitens kinderpornografischer Inhalte. Gegen die 17 Verdächtigen habe sich der Tatverdacht seit Anfang des Jahres erhärtet.

Am Mittwoch stellte die Polizei zahlreiches Beweismaterial sicher. Dabei handelt es sich zum Großteil um Mobilfunkgeräte und Computer, aber auch andere Speichermedien. Unterstützung erhielt die Kriminalpolizei von den Kollegen vom Polizeipräsidium Einsatz.

Neuer Höchststand seit zehn Jahren

Kinderpornografie sei auch in der Region ein großes Problem, so die Ulmer Polizei. Die Anzahl der beim Polizeipräsidium Ulm registrierten Sexualdelikte erreichte mit 918 Fällen im Jahr 2020 den höchsten Stand seit zehn Jahren. 2019 waren noch 704 solcher Taten zu verzeichnen.

Dass die Zahlen so gestiegen sind, liege auch daran, dass die Provider zunehmend verpflichtet werden, den Behörden Verdachtsfälle zu melden.

Meisten Taten werden übers Internet verübt

Vor allem im Bereich der Verbreitung pornografischer Schriften registrierte die Polizei im Vergleich zum Vorjahr einen rasanten Anstieg: um 83,6 Prozent. 2020 bearbeitete das Ulmer Präsidium 404 solcher Fällen, 2019 waren es noch 220. Dabei würden die meisten Taten über das Internet verübt, häufig über elektronische Medien, wie das Smartphone.

Die Verbreitung, der Abruf, das Verschaffen sowie der Besitz von kinderpornografischen Inhalten stellen seit 1. Juli 2021 Verbrechenstatbestände dar. Doch auch zuvor galt bereits, dass nahezu jeder Umgang mit Kinderpornografie strafbar war und auch streng sanktioniert wurde.

Die Beschuldigten müssten sich nun für ihre Taten verantworten. Die Staatsanwaltschaften haben entsprechende Verfahren eingeleitet.

Besonders geschulte Beamte ermitteln

Das Polizeipräsidium Ulm habe beschlossen, diesem Bereich der Kriminalität „entschlossen entgegenzuwirken“: Anfang des Jahres wurde ein spezieller Fachdienst bei der Kriminalpolizei gebildet, in dem sich besonders geschulte Beamten intensiv um den Bereich Kinderpornografie kümmern. Seit Bestehen dieser Einheit wurden in den Landkreisen Alb-Donau, Biberach, Heidenheim, Göppingen und der Stadt Ulm knapp 100 Durchsuchungen durchgeführt, bei der hunderte Datenträger beschlagnahmt wurden.

Regelmäßig führe die Polizei auch eigene Recherchen im Internet durch. Diese erfolgten anlassunabhängig als Fahndungsmaßnahme zur Gefahrenabwehr. Auch bei konkreten Hinweisen der Bevölkerung oder anderer Dienststellen sowie bei Anzeigen nimmt die Polizei Ermittlungen auf.