Kinder werden beim Ladendiebstahl ertappt – und haben noch viel mehr auf dem Kerbholz

Zwei Jungen im Alter von acht und elf Jahren sind am Dienstagabend bei einem Diebstahl in einem Supermarkt in Vöhringen ertappt worden. Doch damit nicht genug. Das Jugendamt wurde eingeschaltet.

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, fanden die Beamten bei den Jungen noch weiteres Diebesgut. So hatten die Zwei in einem angrenzenden Supermarkt zwei Schachteln Zigaretten gestohlen. Von einem weiteren Geschäft im Umfeld fanden die Beamten ein Feuerzeug sowie erlaubnisfreie Feuerwerkskörper, welche ebenfalls entwendet wurden.

Modemarkt besprüht

Den Beamten fiel auch das Fahrrad des Elfjährigen auf. Dieses war mit einer Spraydose überlackiert worden. Der Junge räumte ein, das Fahrrad kurz zuvor an der Realschule gestohlen zu haben. Er zeigte den Ort, an dem die beiden die „Lackierarbeiten“ durchgeführt hatten. Dort fanden die Beamten drei Spraydosen. Die Kinder hatten in dem Bereich auch die Wand eines Modemarktes besprüht und so einen Schaden von geschätzt 500 Euro verursacht.

Jugendamt informiert

Im angrenzenden Bach lag ein weiteres Fahrrad. Die Jungs räumten auch diesen Diebstahl vom Vortag ein. Das Fahrrad hatten sie am Bahnhof entwendet.

Die Jungen wurden ihren Eltern übergeben. Die polizeilichen Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen. Bislang konnten die Fahrräder keinem rechtmäßigen Besitzer zugeordnet werden. Sie wurden sichergestellt. Das zuständige Jugendamt Neu-Ulm wird über den Vorfall unterrichtet. Die Polizei Illertissen hat die Ermittlungen aufgenommen.

