Kinder nach Unfall verletzt: Autofahrerin schildert Hergang anders – Zeugen gesucht

Eine 13-Jährige und ihr zwei Jahre alter Bruder sind am Mittwoch in einen Unfall in Ulm verwickelt gewesen. Erst später gehen sie mit ihrem Vater ins Krankenhaus. Eine mutmaßlich am Unfall beteiligte Autofahrerin spricht mit den Kindern, fährt dann aber weiter. Gegenüber der Polizei schildert sie den Unfallhergang anders. Deshalb sucht die Polizei jetzt Zeugen.

Wie der Vater der Kinder am Mittwochabend der Polizei schildert, sollen seine Tochter und sein Sohn kurz vor 20 Uhr im Stifterweg von einem Auto erfasst worden seien. Sie wollten demnach beim Ernst-Wiechert-Weg den Stifterweg überqueren. Ein Renault habe die 13-Jährige und den Zweijährigen angefahren und leicht verletzt.

Die Fahrerin soll sich anschließend kurz mit den Kindern unterhalten und sein dann weitergefahren sein. Die Kinder gingen nach Hause. Der Vater ging mit den Kindern später ins Krankenhaus.

Die Polizei ermittelte inzwischen die mutmaßliche Fahrerin des Fahrzeugs. Die schilderte den Sachverhalt jedoch anders. Deshalb sucht die Polizei jetzt Zeugen, die den Vorfall am Mittwoch gegen 19.45 Uhr im Stifterweg beobachtet haben.

Diese Zeugen bittet die Verkehrspolizei, sich unter der Telefonnummer 07392/96300 zu melden.