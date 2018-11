Kinder irren weinend durch Ulm – Happy End im Polizeirevier

Für die zwei fünf und acht Jahre alten Geschwister endete der Besuch in der Ulmer Innenstadt am späten Samstagnachmittag mit einem Happy End: Die beiden Kinder verloren offenbar aufgrund des dichten Gedränges zunächst ihre Eltern und irrten laut Mitteilung der Bundespolizei weinend in der Nähe des Ulmer Hauptbahnhofs umher. Ein 72-jähriger Passant traf die beiden Mädchen an und übergab diese an die Beamten des Bundespolizeireviers Ulm.

Die Ermittlungen der Bundespolizisten ergaben, dass die in der Schweiz wohnhafte Familie lediglich zu Besuch in Ulm war und in einem Hotel nächtigte. Nachdem die Polizeibeamten den Großvater der Kinder erreichten, stellte dieser den Kontakt zu den Eltern der beiden Geschwister her, die bereits dabei waren eine Vermisstenanzeige aufzugeben. Sie konnten ihre Kinder anschließend gegen 18.30 Uhr auf dem Bundespolizeirevier Ulm wieder wohlbehalten in die Arme schließen.