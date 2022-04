Kinder erkunden den Baumhaus-Bau

Endlich wird im Edwin Scharff Museum wieder gefeiert! Am ersten Maiwochenende findet am Neu-Ulmer Petrusplatz das erste Museumsfest seit drei Jahren statt. Bei freiem Eintritt sind am Samstag, 7., und Sonntag, 8. Mai, Führungen und literarische Rundgänge, Malwerkstätten und Schnitzeljagden, Seifenblasen-Zauber und Kinderkunst geboten, heißt es in einer Ankündigung.

„Das Museumsfest ist eine wunderbare Gelegenheit, bei uns reinzuschnuppern, sich alles anzuschauen und gern auch mitzumachen,“ sagt Museumsleiterin Helga Gutbrod. Besucherinnen und Besucher erwartet ein vielfältiges Programm für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Alle Ausstellungen sind bei freiem Eintritt bis 18 Uhr offen, darunter die Sonderausstellung „Jacoba van Heemskerck. Kompromisslos modern“ im Kunstmuseum und die aktuelle Mitmachausstellung im Kindermuseum, „Architektierisch. Bauten von Mensch und Tier“, eine Ausstellung des Grazer Kindermuseums FRida & freD. Am Samstag beginnt das Programm um 10 Uhr, am Sonntag um 11 Uhr. Besucher können auch den Markt für Kunsthandwerk besuchen, der gleichzeitig auf dem Petrusplatz stattfindet.