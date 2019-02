Kilometerlanger Stau nach Unfall auf B28 - eine Frau verletzt

Bei einem Unfall auf der B28 am Donnerstagmorgen in Blaustein ist junge Frau verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, kam die Frau die Bahnhofstraße in Herrlingen entlang und fuhr an die Einmündung in die B28 heran.

Zu dieser Zeit, gegen 6.30 Uhr, war die Ampel außer Betrieb. Die Verkehrszeichen beachtete die 23-Jährige nicht. Ohne zu bremsen sei sie in die Bundesstraße gefahren, so die bisherigen Erkenntnisse der Polizei.

Von links kam ein Mercedes. Den rammte die Frau mit ihrem Audi. Sie erlitt dabei leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst kümmerte sich um die junge Fahrerin. Die Retter nahmen auch den Mercedesfahrer vorsorglich mit in die Klinik.

Beide Autos waren nach dem Unfall kaputt. Die Polizei schätzt deren Schaden auf rund 7.500 Euro. Sie ermittelt jetzt gegen die 23-Jährige. Die Frau sieht einer Anzeige entgegen. Während der Bergungsarbeiten kam es zu erheblichem Rückstau mindestens vier Kilometern auf der Bundesstraße.

