Kilometerlanger Stau nach Unfall auf A8 - Person schwer verletzt

Zwischen den Anschlussstellen Ulm-West und Ulm-Ost hat sich Montagfrüh auf der A8 in Fahrtrichtung München ein Unfall ereignet.

Mindestens eine Person wurde schwer verletzt, zwei Fahrzeuge waren laut Polizei in den Unfall verwickelt. Zeitweise staute es sich in dem Bereich in beide Fahrtrichtungen, in Fahrtrichtung Stuttgart soll der Verkehr mittlerweile wieder fließen. In Fahrtrichtung München staut es sich derzeit noch immer auf mehreren Kilometern.

