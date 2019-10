Kilometerlanger Stau nach Unfall auf A8 mit mehreren Fahrzeugen

Dicht gedrängt stehen etwa 20 Menschen vor dem Lindauer Tafelladen. Einige von ihnen sind Rentner, andere sind Flüchtlinge. Manche haben Kinder dabei. Um kurz vor halb elf trete ich vor die Tür. In der Hand halte ich einen Beutel mit kleinen nummerierten Pappzetteln, die ich an die Wartenden verteile. Der Zufall entscheidet, wer als erstes ins Geschäft darf – und damit die größte Auswahl an Lebensmitteln hat, die für wenige Cents über die Ladentheke gehen.