Kilometerlanger Stau nach Unfällen und Pkw-Brand auf A8 – zwei Personen verletzt

Nach mehreren Unfällen und einem Fahrzeugbrand herrschte zeitweise quasi Stillstand auf der A8. In beide Fahrtrichtung bildete sich zwischen Ulm und der Alb kilometerlanger Stau. „Die Kollegen rennen gerade von einem Unfall zum nächsten“, so ein Sprecher des Polizeipräsidiums Ulm.

Bei einem Unfall bei Ulm-Ost, der sich kurz nach 13 Uhr in Fahrtrichtung München ereignete, wurden nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei zwei Personen verletzt, eine davon schwer.

Laut Polizei sind zwei Pkw an dem Unfall beteiligt. Ein Fehler beim Spurwechsel soll Ursache des Zusammenstoßes gewesen sein.

Rettungsmaßnahmen laufen noch

Die Rettungsmaßnahmen waren gegen 14.30 beendet, währenddessen die A8 aber teilweise gesperrt. Es kam zu erheblichem Rückstau bis hoch auf die Alb und die Anschlussstelle Merklingen. Die Beeinträchtigung dauern an.

Ein weiterer Unfall ist laut Polizei ebenfalls in Fahrtrichtung München auf Höhe Tomerdingen passiert. Allerdings „nichts größeres“, so die Polizei. Die Fahrzeuge konnten nach dem Unfall auf den Seitenstreifen ausweichen.

Erklärvideo: So funktioniert die Rettungsgasse

In Fahrtrichtung Stuttgart ist am Mittag ebenfalls ein Unfall passiert. Beim Einfahren vom Rastplatz Aichen auf die A8 hat nach Angaben der Polizei ein Lkw-Fahrer einen anderen Lastwagen übersehen. Es kam zum Zusammenstoß. Aber auch hier: „Nichts größeres“, so der Polizeisprecher.

Die Auswirkungen sind dennoch groß: Auf der A8 hat sich in beide Fahrtrichtungen zwischen den Anschlussstellen Ulm-Ost und Merklingen ein kilometerlanger Rückstau gebildet.

Die A8 musste zeitweise auf eine Spur verengt werden. (Foto: SDMG)

Wie erst später bekannt wurde, kam es ebenfalls auf der A8 bei Gruibingen in Fahrtrichtung München gegen 13.40 noch zu einem Pkw-Brand. Verletzt wurde dabei niemand. Es bildete sich jedoch ein Rückstau von vier Kilometern. Gegen 14.30 Uhr war die Unfallstelle wieder geräumt.

