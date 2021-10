Hazel Brugger ist nicht nur bekannt geworden, sondern auch erwachsen: Mittlerweile ist Deutschlands „Beste Komikerin 2020“ Hausbesitzerin, Ehefrau und Mutter. Und an diesem Donnerstag, 7. Oktober, steht sie auf der Bühne im Ulmer Roxy.

Mehrfach war ihr ursprünglicher Auftritt in Ulm wegen der Corona-Beschränkungen verschoben worden, nun klappt es. Statt des angekündigten Programms „Tropical“ spielt sie ihr drittes und brandneues Programm „Kennen Sie diese Frau?“. Karten an der Abendkasse kosten 32 Euro, im Vorverkauf 29,60 Euro.

Zu Ulm hat Brugger ein besonderes Verhältnis. Ihr Partner und Vater ihres Kindes ist Thomas Spitzer, der Sohn des Ulmer Wissenschaftlers Manfred Spitzer. Thomas Spitzer ist selbst ein erfolgreicher Poetry Slammer, er schreibt unter anderem auch Gags für die „Heute Show“.

Auch Hazel, so das Roxy, habe der Lockdown nicht völlig kalt gelassen und so müsse sich die deutsch-amerikanische Schweizerin im Chaos zwischen YouTube, Shitstorms, eigener Firma, älter werdenden Eltern und bankrotten Künstlerkollegen immer wieder die Frage stellen: Was will ich eigentlich wirklich – und inwiefern ist das weiblich?