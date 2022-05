Zweites Baby erwartet: Ronja Kemmer tritt bald wieder kürzer

Ronja Kemmer, 33-jährige CDU-Bundestagsabgeordnete des Wahlkreises Ulm/Alb-Donau, fühlt sich offensichtlich auch in der „Abteilung Attacke“ zuhause. Nun forderte sie per Twitter den Rauswurf von Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD).

Ihr Vorwurf: Lambrecht fehle es an Kompetenz und Respekt, Hintergrund: Die Ministerin hatte ihren Sohn im Luftwaffen-Heli mitgenommen. „Herr Kanzler, bitte entlassen“, schrieb Kemmer, die seit Januar Mitglied des mächtigen CDU-Präsidiums ist.

Kein Blatt nahm Kemmer auch unlängst in der TV-Sendung „Bild Live“ vor den Mund, als sie die aus ihrer Sicht zu zögerliche Haltung der SPD-geführten Regierung in Sachen Waffenlieferungen kritisierte. Ihr Vorwurf an dieser Stelle: Deutschland sei zu langsam, andere Länder viel entschlossener.

Auf diese Kampfeslust muss die CDU demnächst für längere Zeit verzichten. Denn Ronja Kemmer erwartet ihr zweites Kind und wird sich in absehbarer Zeit vorübergehend aus der ersten Reihe des Politikbetriebs verabschieden.

Die Schwangerschaft hat eine Sprecherin Kemmers der „Schwäbischen Zeitung“ bestätigt, wobei es sich mitnichten um ein Staatsgeheimnis handelte; dass sie sich in guter Hoffnung befindet, lässt sich seit Längerem nicht mehr verstecken.

Ab wann genau Kemmer kürzer treten wird und auch der genaue Geburtstermin: noch unklar.

Ende 2020 brachte Ronja Kemmer ihr erstes Kind zur Welt. Schon damals nahm sie sich eine mehrwöchige Auszeit. Verheiratet ist sie seit einigen Jahren mit Fabian Kemmer.