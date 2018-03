Keine Verletzten nach Schwelbrand

Bei einem Brand am Mittwochabend in einem Haus in Ulm wurde niemand verletzt. Ein Nachbar verständigte gegen 21.20 Uhr die Feuerwehr. Ein Gebäude in der Straße Am Hochsträß wäre verraucht.

Tatsächlich wurde in dem Haus ein bereits erloschener Schwelbrand festgestellt. Personen befanden sich nicht in dem Haus. Aufgrund von fehlendem Sauerstoff dürfte der Brand von selbst erloschen sein. Nach ersten Ermittlungen der Polizei dürfte ein technischer Defekt an einem Leuchtmittel im Wohnzimmer zu dem Schwelbrand geführt haben.

Durch die Hitzeentwicklung rissen die Scheiben einiger Fenster und Möbel im Wohnzimmer wurden beschädigt. Das gesamte Haus wurde durch den Schwelbrand stark verrußt. Der Schaden ist erheblich. Er wird auf etwa 300.000 Euro geschätzt. Personen wurden nicht verletzt.