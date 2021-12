Keine ticketfreien Samstage in Ulm und Neu-Ulm mehr

Im neuen Jahr ist auch samstags wieder ein Ticket erforderlich: Nur noch bis Ende Dezember kann man in Ulm und Neu-Ulm samstags kostenlos mit Bussen und Straßenbahnen fahren. Letztmals am Samstag, 25. Dezember, dürfen die Fahrgäste in den beiden Städten samstags ohne Fahrschein den öffentlichen Personennahverkehr nutzen.

Ab 1. Januar brauchen sie dann auch an Samstagen wieder ein Ticket.

Damit endet ein teures Angebot: Die dadurch bei den Stadtwerken entstandenen Einnahmenausfälle von jährlich rund 900 000 Euro wurden von der Stadt Ulm getragen, die zusammen mit den Stadtwerken Ulm/Neu-Ulm (SWU) und dem City Marketing den Test auch mit verschiedenen Werbemaßnahmen begleitet hatte.

Der Ulmer Gemeinderat entschied sich Anfang 2019 angesichts der Baustellensituation vor dem Ulmer Hauptbahnhof für den kostenlosen Samstags-ÖPNV, nachdem der Einzelhandel deutliche Umsatzeinbußen befürchtet hatte. Auch sollten die kostenfreien Samstage möglichst viele dazu bewegen, den ÖPNV zu nutzen.

In Fahrgastbefragungen zeigte sich, dass tatsächlich mehr als die Hälfte der Nahverkehrsnutzer, die sich aufgrund des kostenlosen Angebots für eine Fahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln im Stadtgebiet Ulm/Neu-Ulm entschieden hatten, dafür ihr Auto zu Hause stehen ließ.

Allerdings hatten die positiven Samstags-Effekte so gut wie keine Auswirkung auf das Nutzerverhalten an Werktagen mit starkem Berufsverkehr. Daher wurde im Juli 2021 entschieden, das Angebot nach fast drei Jahren nicht um ein weiteres Jahr zu verlängern – nicht nur wegen der Kosten, sondern auch angesichts der Baufortschritte auf der Friedrich-Ebert-Straße.