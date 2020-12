Keine Maske: Etwa 50 uneinsichtige Personen werden angezeigt

Bereits am Dienstag überwachte die Polizei im Präsidiumsbereich die Einhaltung der Vorschriften der Corona-Verordnung. Am Donnerstag setzte die Ulmer Polizei ihre Kontrollen fort. Dabei überprüfte sie in Fußgängerzonen und anderen Bereichen, wo die Maskenpflicht gilt, ob sich die Bürger daran halten.

Präsidiumsweit über 200 Menschen ermahnt

Auch kontrollierten sie, ob die maximal zugelassene Personenzahl bei Ansammlungen nicht überschritten wurde. Insgesamt 252 Bürger wurden dabei präsidiumsweit von der Polizei angesprochen und ermahnt der Pflicht nachzukommen, die Maske aufzusetzen. 47 Menschen weigerten sich trotzdem und müssen nun mit Anzeigen rechnen.

In der Stadt Ulm trugen über 100 Menschen in Fußgängerbereichen keine Mund-Nasen-Bedeckung. Fast 40 zeigten sich trotz der belehrenden Gespräche mit der Polizei uneinsichtig. Auf diese Personen kommen nun Anzeigen zu. In Ehingen verstießen sieben Menschen gegen die Maskenpflicht in der Fußgängerzone und zwölf gegen die Maskenpflicht im ÖPNV. Nach der Kontrolle der Polizei setzten die Menschen die Maske auf.

Weiterhin wird verstärkt kontrolliert

Den Beamten ging es bei den Kontrollen nicht darum, Verstöße zu sanktionieren. In erster Linie war es die Absicht der Polizei, die Menschen zu überzeugen und zu sensibilisieren. Wer sich aber auch von der Polizei nicht belehren ließ und die Regeln weiterhin missachtete, muss mit einer Anzeige rechnen. In solchen Fällen kann dann ein Bußgeld von bis zu 250 Euro verhängt werden.

Die Polizei wird in der nächsten Zeit die Kontrollen fortsetzen, daneben aber auch weiterhin auf eine breite Prävention und Information, etwa durch Gespräch mit den Menschen, setzen. Zusammen mit ihren Partnern wird die Polizei ihren Teil dazu beitragen, für die Sicherheit und die Gesundheit der Menschen in der Region zu sorgen.