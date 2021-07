Keine Anmeldung: Impfungen am Samstag im Stadthaus

Am kommenden Samstag, 17. Juli, bietet das Ulmer Impfzentrum einen Impftermin im Stadthaus an. Von 10 bis 18 Uhr bietet ein Mobiles Impfteam im Stadthaussaal für volljährige Personen eine Corona-Schutzimpfung mit dem Impfstoff von Johnson und Johnson an. Dieser Impfstoff erfordert nur eine einmalige Impfung, um vor dem Virus zu schützen.

Das bitte mitbringen

Es ist keine vorherige Anmeldung oder Terminvereinbarung erforderlich. Impfwillige müssen sich mit ihrem Personalausweis oder Reisepass ausweisen und ihre Krankenversicherten-Karte vorlegen. Wer hat, kann auch seinen Impfpass mitbringen, dies ist aber nicht erforderlich. Die Geimpften erhalten ein Impfzertifikat.

Natürlich kostenfrei

Mit diesem unkomplizierten und unbürokratischen Impfangebot sollen all jene angesprochen werden, die bisher noch keinen Impftermin angeboten bekommen haben oder denen eine Terminvereinbarung nicht zusagt. Genau wie in den Impfzentren und in Hausarztpraxen ist die Impfung kostenfrei.