Kein Ulmzug: Narrenzunft stampft Fasnet ein

Die Corona-Pandemie und ihre Folgen trifft auch die Ulmer Fasnet hart. Zum ersten Mal in der 29-jährigen Geschichte der Narrenzunft Ulm müssen die Ulmer Narrentage und damit auch der traditionelle große Narrensprung Ulmzug abgesagt werden.

Ebenso könnten auch die Kornhaustage zur Weiberfasnet und zum Hemdglonker nicht stattfinden, so die Narrenzunft am Dienstag. Lange habe diese als Veranstalter die Ulmer Fasnet 2021 „normal“ geplant und auf das Beste gehofft. „Aber leider ohne Happy End.“

Wohl der Menschen an oberster Stelle

„Schweren Herzens müssen wir unseren Ulmzug und die Bürgerfasnet im Kornhaus für 2021 absagen. Aber im Hinblick auf die aktuelle Situation ist es undenkbar, diese publikumsträchtigen Veranstaltungen durchzuführen. Hier stehen für uns das Wohl und die Gesundheit unserer Mitglieder, Narrenfreunde und Gäste an oberster Stelle“, so Zunftmeister Gerhard Wies.

Das Einzige, was Bestand habe, sei, dass die Fasnetszeit an sich nicht abgesagt werden könne. „Zum einen ist die Fünfte Jahreszeit, ähnlich wie auch die Fastenzeit, fest im Kalender verankert und zum anderen trägt ein echter Narr die Fasnet stets in seinem Herzen.“

Möglichkeiten fortlaufend im Auge

Für das Fasnetsjahr 2021 werde die Narrenzunft Ulm fortlaufend die Möglichkeiten für ein bisschen Stadtfasnet und Fasnetsgefühl prüfen. Dies aber immer vor dem Hintergrund, die aktuellen Verordnungen zu beachten und kein Risiko einzugehen.

Darüber hinaus werde die freiwerdende Zeit durch die Zunft „gut genutzt“. Denn es stehen umfangreiche Planungen für das nächste Ulmer Fasnets-Highlight an. Vom 4. bis 6. Februar 2022 findet in Ulm das große Ringtreffen des Alemannischen Narrenrings statt. Dann, „wenn alles wieder in normalen Bahnen laufen kann“, steht Ulm für drei Tage voll im Zeichen von Tradition, Brauchtum, Fasnet und Narretei.

Ausstellung in der Stadtbibliothek

Wer einen Vorgeschmack erleben möchte, der kann sich in der Ulmer Stadtbibliothek einen Ausstellung der Ulmer Narrenzunft anschauen. Vom 7. Januar bis Aschermittwoch stellt diese dort Häser und Masken ihrer Narrenfiguren aus.