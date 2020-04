Kein Schwörfestival, kein Open Air in Wiblingen – „Das ist für uns eine Katastrophe“

Nach dem deutschlandweiten Verbot von Großveranstaltungen bis Ende August hat der Popstar Sting seine „My Songs“-Tour, die ursprünglich für dieses Jahr geplant war, in den Sommer 2021 verschoben. Auch für seinen Auftritt im Wiley-Sportpark in Neu-Ulm steht ein neuer Termin fest: Das Konzert soll am 26. Juni 2021 stattfinden. Die Konzertreise, die Sting unter anderem nach Köln, Hamburg, Neu-Ulm, Berlin, München und Würzburg führt, findet nun in der Zeit zwischen 15. Juni und 22. Juli 2021 statt.