Kein Programm im Ulmer Zelt 2020

Der Verein zur Förderung der freien Kultur Ulm muss die Spielzeit 2020 des Ulmer Zelts komplett absagen. „Wir fallen nach aktuellem Stand unter das Verbot für Großveranstaltungen und Festivals, auch gilt ja jetzt schon ein generelles Veranstaltungsverbot bis zum 15. Juni“, erklärt der Verein. Zudem sei jeder angehalten, die Ausbreitung des Virus mit allen Mitteln einzudämmen.

„Die Gesundheit unser Besucher und Mitarbeiter steht dabei für uns an erster Stelle. Ein Festival ist deshalb aus unserer Sicht in absehbarer Zeit unverantwortlich und nicht vermittelbar“, heißt es in einer Mitteilung. Die Rechtslage lasse keine andere Wahl. „Zudem wollen wir auch unserer Verantwortung gegenüber den Besuchern, unseren vielen ehrenamtlichen Mitarbeitern und der Gesellschaft gerecht werden. Wir bedauern den Ausfall einer Spielzeit dennoch sehr und bitten an dieser Stelle um Solidarität, Verständnis und Mithilfe.“

Der Vereine versuche nun, so viele Programmpunkte wie möglich auf die nächste Spielzeit zu verschieben, so dass die schon im Vorab-Vorverkauf erworbenen Tickets ihre Gültigkeit behalten. Die Ticketkäufer werden per E-Mail über den aktuellen Stand informiert.

Um die finanziellen Folgen für den Verein in Grenzen zu halten, werde man in nächster Zeit zu Spenden aufrufen und für den Kauf von Gutscheinen werben. „Das Zelt als Ganzes wird die Corona-Krise überstehen, die Angestellten wird es nicht treffen. Für Fragen stehen die gewohnten Ansprechpartner zur Verfügung“, schreibt der Verein und kündigt bereits die nächste Spielzeit an: Diese geht dann vom 19. Mai bis zum 3. Juli 2021.