Kein Morphium in Spritze: Landeskriminalamt räumt Ermittlungspanne ein

Auch am Dienstag warnt der Deutsche Wetterdienst weiterhin vor starken Regenfällen und Sturmböen. Im Süden und Südwesten Deutschlands haben teils orkanartige Böen und ergiebiger Dauerregen für zahlreiche Einsätze von Polizei und Feuerwehr gesorgt.

10.30 Uhr: Einsatzkräfte rechnen mit einer Beruhigung der Lage In den meisten Gebieten in Süddeutschland flachen die Unwetter inzwischen ab. Der Deutsche Wetterdienst warnt nur noch in exponierten Lagen vor Sturmböen, amtliche Unwetterwarnungen existieren nicht mehr.