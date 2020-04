Kein Barfüßer-Neubau in Neu-Ulm – Gastronom zieht Angebot zurück

Das Millionen-Vorhaben am Neu-Ulmer Donau-Ufer ist geplatzt: Es wird keinen Barfüßer-Neubau geben.

Das teilte Oberbürgermeister Gerold Noerenberg (CSU) dem Neu-Ulmer Stadtrat in einer nicht öffentlicher Sitzung mit. Die Barfüßer Gastronomie-Betriebs GmbH & Co. KG habe ihr Angebot, eine neue Barfüßer-Hausbrauerei in der Paulstraße 4 in Neu-Ulm zu bauen, zurückgezogen, erklärte die Stadt Neu-Ulm am Tag darauf in einer Pressemitteilung.

Neben dem Umstand, dass der Baumbestand auf dem Grundstück nicht gefällt werden darf und somit der Bau einer Tiefgarage nicht möglich sein wird, führt der Geschäftsführer Eberhard Riedmüller aber auch die inzwischen stark gestiegenen Baukosten und nun auch noch die negativen finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie auf das gesamte Gastronomiegewerbe an.

Der neue Stadtrat soll über die Zukunft des Barfüßer-Gebäudes entscheiden

Die Stadtverwaltung Neu-Ulm wird sich nun um eine Nachfolgenutzung für das Gelände bemühen. Die Verwaltung könnte sich dazu einen Ideen- bzw. Konzeptwettbewerb vorstellen. Die Entscheidung soll aber erst im neuen Stadtrat getroffen werden. Dieser wird am 13. Mai in einer konstituierenden Sitzung seine Arbeit aufnehmen.

Aktuell werden im Gebäude vor allem die Hotelzimmer vorbereitet, um vorübergehend Menschen helfen zu können, die von Obdachlosigkeit bedroht sind.

Wie viele neue Hotelzimmer braucht die Region Ulm noch? Derzeit gibt es ja mehrere geplante Projekte. Am Ulmer Bahnhofplatz zum Beispiel, am Barfüßer in Neu-Ulm - und jetzt will Drogeriekönig Erwin Müller ebenfalls eines bauen. Aber sind das nicht zu viele neue Betten für Ulm?