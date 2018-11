Kastenwagen kippt auf B10 um – Fahrer verletzt und betrunken

Ein 53-Jähriger ist am Mittwoch mit seinem Kleinlastwagen auf die Seite umgekippt. Die Polizei berichtet, dass der Mann gegen 13.30 Uhr auf der B10 in Richtung Dornstadt unterwegs war. Der Kastenwagen geriet ins Schleudern, kippte um und rutschte auf der Seite in den Westringtunnel.

Teile des Kastenwagens trafen einen Audi. Der Lkw-Fahrer verletzte sich leicht, der Rettungsdienst brachte ihn ins Krankenhaus. Dort musste der Mann auch eine Blutprobe abgeben. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von rund zwei Promille. Die Polizisten beschlagnahmten den Führerschein des Mannes. Durch den Unfall ein Schaden in geschätzter Höhe von 12 000 Euro.