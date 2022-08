Kartenvorverkauf für A-Cappella-Award Ulm startet

Er hat sich im Bereich A-Cappella und Gesang zu einem der bundesweit bedeutendsten Wettbewerbe etabliert und geht am Sonntag, 9. Oktober, im Ulmer Roxy ab 17 Uhr in seine nächste Runde: Der A-Cappella-Award Ulm. Nun stehen die Finalisten fest und der Kartenvorverkauf hat begonnen. Auf der Bühne im Roxy Ulm stehen die Vokalensembles - YeoMen, Wysch, Teller, Tassen & Co, Magpie Alley, dezibelles und Beat Poetry Club. Sicher ist, dass es ein facettenreiches Programm mit renommierten Gruppen als auch talentierten Newcomern geben wird, heißt es in der Pressemiteilung. Tickets gibt es an den bekannten örtlichen Vorverkaufsstellen wie im Roxy Ulm, Service Center Neue Mitte und online.