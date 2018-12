Kapitän Marc Schnatterer und Keeper Kevin Müller vom FC Heidenheim zu Gast in der Glacis Galerie in Neu-Ulm

Am Freitag, 14. Dezember, werden ab 17 Uhr Marc Schnatterer, Kapitän des 1. FC Heidenheim 1846 in der 2. Bundesliga, Vize-Kapitän Sebastian Griesbeck und Torhüter Kevin Müller zu einer großen Autogrammstunde in der Glacis-Galerie in Neu-Ulm zu Besuch sein. Neben der Autogrammstunde erwartet die Besucher von 14 Uhr bis 16.30 Uhr außerdem ein buntes Rahmenprogramm mit einer PlayStation Gamer-Lounge, in der Fußball-Fans die Möglichkeit haben ein exklusives FCH Spieltagserlebnis (inklusive VIP-Karten) zu gewinnen.

Der 1. FC Heidenheim 1846 freut sich, mit Marc Schnatterer, Sebastian Griesbeck und Kevin Müller am Freitag in der Glacis-Galerie in Neu-Ulm zu Gast zu sein. Ab 14 Uhr können sich alle interessierten Besucher und Fans in der Gamer-Lounge für ein PlayStation-Zockererlebnis gegen jeweils einen FCH Profis qualifizieren (17 Uhr bis 17.30 Uhr), bevor diese dann für eine große Fragerunde mit anschließender Autogrammstunde und für Bildwünsche zur Verfügung stehen. Unter allen Teilnehmern, die ein Vorrundenmatch gewonnen haben, verlosen wir drei FCH Spieltagserlebnis- Pakete für ein Heimpiel des FCH in der 2. Bundesliga. Diese beinhalten: je zwei Tickets für den Sparkassen BusinessClub, eine Spieltags-Stadionführung, die exklusive Möglichkeit die letzten 15 Minuten des Spiels direkt am Spielfeldrand zu erleben, die Teilnahme an der Pressekonferenz, Zutritt zur Mixed-Zone und je zwei Trikots des FCH. Mitspielen lohnt sich aber auf jeden Fall, denn jeder Sieger eines Matches bekommt eine kostenlose Stehplatzkarte für das Heimspiel am 2. Februar 2019 gegen Dynamo Dresden.