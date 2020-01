Kanister mit Altöl illegal im Wasserschutzgebiet entsorgt

Wiederholt haben Spaziergänger im November und Dezember des vergangenen Jahres Kanister mit Altöl im Wasserschutzgebiet rund um Langenau entdeckt. Die Umweltermittler des Polizeipräsidiums Ulm sind auf der Suche nach dem Täter und hoffen auf Hinweise.

Wie das Landratsamt des Alb-Donau-Kreises erst jetzt mitteilt, waren die Kanister jeweils in der engeren Schutzzone des Wasserschutzgebiets abgestellt. Durch Beschädigungen und Verunreinigungen an den Behältern seien demnach geringe Mengen Öl in den Boden gelangt.

Dank der Meldung durch die Passanten sowie des schnellen Einschreitens der Behörden sei Schlimmeres verhindert worden. Die Behälter wurden laut Mitteilung von Mitarbeitern des Bauhofs der Stadt Langenau geborgen und verunreinigter Untergrund entfernt.

Eine Gefahr für die Trinkwasserversorgung soll zu keiner Zeit bestanden haben.

Gewässer- und Bodenverunreinigung stellen Umweltstraftaten dar und können mit einer Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren geahndet werden. Hinweise nimmt die Ulmer Polizei unter der Telefonnummer 0731/1880 entgegen.