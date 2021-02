Kandidaten debattieren über die Pflege

„Genug geklatscht! Wie weiter mit der Pflege in Baden-Württemberg?“ So lautet das Motto einer digitalen Podiumsdiskussion, zu der die Betriebsseelsorge Ulm am Sonntag, 28. Februar, alle Interessierten einlädt. Start ist (via Zoom oder Youtube) um 10.30 Uhr.

Nicht erst seit der Corona-Pandemie sei sichtbar, dass das deutsche Pflegesystem an vielen Ecken in der Sackgasse stecke. Ob bedarfsgerechte Krankenhauslandschaft, die Finanzierung der Pflegeversicherung oder die unsichtbar gemachte häusliche Pflege – „Weiterwege werden dringend gesucht!“

Auch aktive Teilnahme ist möglich

Es diskutieren Mustafa Süslü (Die Linke), Martin Rivoir (SPD), Robert Jungwirth (Die Grünen), Leon Genelin (FDP) und Thomas Kienle (CDU). Auch eine aktive Teilnahme via Zoom-Chat ist nach Anmeldung möglich (Mail mit Name und Vorname an kontakt@pflegebuendnis-ulm.de).

Die Veranstaltung kann via Stream auf Youtube verfolgt werden. Den Link gibt’s kurz vor dem Termin auf der Homepage des Pflegebündnisses www.pflegebuendnis-ulm.de/live/