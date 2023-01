Kältebus soll Ulmer Obdachlose vor Erfrierungstod bewahren

Eine bewusstlose Person, mitten in der Ulmer Innenstadt. Stefan Brandt kann sich noch gut an jenen spektakulären Einsatz in diesem Winter erinnern. „Ein Passant hatte uns am Telefon über eine Person in Not informiert – und machte uns die Dringlichkeit der Situation deutlich“, erzählt er. Als Brandt und sein Team kurz darauf am besagten Ort in der Ulmer Platzgasse eingetroffen waren, fanden sie eine regungslose Person auf dem Boden liegend vor. „Sie war nicht mehr ansprechbar und stand vermutlich unter dem Einfluss von Drogen“, glaubt Brandt, der sofort den Rettungsdienst sowie einen Notarzt alarmierte. Zum Glück, wie sich später herausstellen sollte.

An Abenden wie diesen, wenn das Thermometer in den Minusbereich rutscht und das ohnehin schon harte Leben auf der Straße wirklich gefährlich wird, dann erweisen sich Menschen wie Stefan Brandt nicht selten als Lebensretter. Obdachlosen Menschen in der kalten Jahreszeit zu helfen – das ist der Auftrag des Ulmer Kältebusses.

„In Ulm soll niemand tot in der Fußgängerzone liegen müssen“

Seit November ist der weiße VW-Bus mit den sieben Sitzen jeden Abend in Ulm unterwegs, um hilfsbedürftige Menschen auf der Straße zu versorgen und sie im - schlimmsten Fall - vor dem Kältetod zu bewahren. „Wir setzen uns dafür ein, dass in Ulm niemand tot in der Fußgängerzone aufgefunden werden muss – auch wenn wir dafür natürlich keine Garantie geben können“, so Brandt, der beim Deutschen Roten Kreuz (DRK) für den Kältebus zuständig ist.

Das Team vom Kältebus trifft einen hilfsbedürftigen Mann vor einer Rewe-Filiale an. In den meisten Fällen wir die Hilfe angenommen. (Foto: Barbara Hinzpeter)

Jeweils drei Ehrenamtliche – in vielen Fällen sind das Mitarbeiter des DRK oder der Caritas – sind in den Abend- und Nachtstunden mit dem Bus unterwegs. Mit heißen Getränken, leckeren Mahlzeiten und lieben Worten ausgestattet, touren sie Abend für Abend durch die Ulmer Innenstadt. Aktuell stehen um die 100 Frauen und Männer bereit, die sich ehrenamtlich im Ulmer Kältebus engagieren. „Dadurch können wir jeden Abend ausrücken“, freut sich Brandt. „Die Ältesten sind locker über 70 Jahre alt, zu unseren Jüngsten gehören 16-jährige Helfer, die zum Beispiel gemeinsam mit ihrem Papa mitfahren“, berichtet Stefan Brandt. „Wir sind eine sehr inhomogene Gruppe. Aber genau das ist ja das Tolle daran.“

Für Helfer gibt es inzwischen eine Warteliste

Das ehrenamtliche Engagement im Kreisverband ist offenbar groß, der Dienstplan bis Ende Januar jeden Abend voll. Mittlerweile gebe es sogar schon eine Warteliste „Das hatten wir im letzten Jahr noch nicht“, weiß Brandt die Unterstützung zu schätzen. Sogar an Heiligabend konnte der Kältebus in voller Besetzung durch die Ulmer Innenstadt touren und den Menschen auf der Straße mit der Ausgabe von Schnitzelwecken eine besonders schmackhafte Freude machen.

Im Schnitt nehmen etwa 25 Menschen den Kältebus in Anspruch. Jeden Abend. Hochgerechnet konnten die Ulmer Ehrenamtlichen demnach allein in diesem Winter bereits über 1500 Obdachlosen helfen. Die Kontakte werden alle protokolliert und täglich ausgewertet, sodass die Aktion stets dem aktuellen Bedarf angepasst und auf jede Notsituation reagiert werden kann, wie Stefan Brandt erläutert.

Kältebus gibt es erst seit einem Jahr

Im Vergleich zum Vorjahr, als der Kältebus seine erste Saison durch Ulm gefahren war, sei die Nachfrage in diesem Winter leicht gestiegen. „Damals traten wir an einem Abend im Schnitt mit 15 bis 20 Personen in Kontakt.“ Inzwischen sei die öffentliche Wahrnehmung dieses niedrigschwelligen Angebotes für Obdachlose jedoch größer geworden.

„Das merken wir schon anhand der Anrufe von Passanten, die es vor einem Jahr noch kaum bis gar nicht gegeben hatte.“ Zudem habe sich der Kältebus natürlich bereits unter den Obdachlosen herumgesprochen, wie Brandt erzählt. Von 21 bis 22 Uhr steht der Bus fest bei den Parkplätzen am Ulmer Hauptbahnhof.

Menschen, die zum Beispiel am Bahnhofsteig oder bei den Geldautomaten übernachten, wissen jetzt, dass sie dort jeden Abend eine warme Suppe bekommen und schauen regelmäßig vorbei. Stefan Brandt

Auf seiner Tour durch die Ulmer Innenstadt fährt der Kältebus mit seinem Dreierteam jede Nacht bestimmte Orte ab. Dazu zählen zum Beispiel die Ulmer Nester sowie der Alte Friedhof. Manche Obdachlose werden zufällig angetroffen, „andere sind schon so etwas wie Stammgäste und warten an bestimmten Plätzen auf unseren Bus“, erzählt Brandt. Nicht selten würden Hilfsbedürftige an sicherere und wärmere Schlafplätze gebracht und erhielten bei Bedarf außerdem warme Isomatten, Schlafsäcke, Decken und Kleidung.

Helfer besorgen zur Not auch Schuhe in Übergröße

„Generell sind die Menschen unglaublich dankbar für unsere Hilfe“, so Brandt – auch, wenn die Obdachlosen ihre Dankbarkeit hin und wieder „in seltsamer Art und Weise“ zum Ausdruck bringen, wie der Mann vom DRK berichten kann: „Auf der Straße gibt es viele Eigenheiten. Aber selbst ein gegrummeltes „Danke“ bestätigt uns darin, am nächsten Abend wieder in den Bus zu steigen.“ In Erinnerung geblieben ist Stefan Brandt ein Mann, „der besonders große Füße hatte, aber nicht das passende Schuhwerk“, wie der Verantwortliche erzählt. Kurzerhand suchte sein Team einen Schuhladen auf und besorgte dem Obdachlosen ein passendes Paar. „Er hat sich riesig darüber gefreut.“

Nicht jeder nimmt die Hilfe an

Doch nicht alle Menschen, die obdachlos sind, wollen die Hilfe der Ehrenamtlichen auch in Anspruch nehmen. Stefan Brandt berichtet auch von Fällen, als die Unterstützung durch den Kältebus dankend abgelehnt wurde. „Manchmal werden wir weggeschickt. Es kommt vor, dass Personen nichts brauchen oder aber in Ruhe gelassen werden möchten. Solange für sie keine Gefahr besteht, ist das für uns natürlich in Ordnung.“

Im Vorjahr war der Kältebus bis zum 10. März unterwegs. Und diesmal? „Geplant ist, dass der Bus ungefähr bis Mitte März im Einsatz ist.“ Aber: „Der Winter kann noch ganz schön unangenehm werden und hält sich natürlich nicht an irgendwelche Termine. Wir fahren so lange, wie die Menschen uns brauchen“, betont Stefan Brandt.

DRK: Bei Kälte hinschauen und Obdachlosen helfen

Ihm ist wichtig, dass Passanten, die in kalten Nächten draußen Obdachlose sehen, nicht wegschauen, sondern das beim Kältebus melden – sowie in diesem Winter, als Brandt und Co. auf denAnruf eines Passanten reagierten und in der Platzgasse einen regungslosen Mann vorfanden. „Die Person ist vom Rettungsdienst schleunigst ins Krankenhaus gebracht und dort versorgt worden“, erzählt Stefan Brandt. „Ohne Hilfe hätte sie vermutlich nicht überlebt.“

An diesem Abend war dem Ulmer Helfer etwas aufgefallen: „Normalerweise“, sagt er, „rufen die Passanten erst bei der Polizei oder dem Rettungsdienst an, von denen wir dann oftmals hinzugezogen werden. Aber dieser Abend hat uns gezeigt, dass Menschen mittlerweile auch die Nummer des Kältebusses in ihrem Handy eingespeichert haben. Das freut uns ungemein.“

So kann der Kältebus erreicht werden

Der Ulmer Kältebus ist eine Aktion des DRK-Kreisverbandes Ulm in Kooperation mit der Caritas Ulm und dem Verein „Medinetz“. Er ist voraussichtlich bis Mitte März jeden Abend von 19 bis 22.30 Uhr unterwegs. Erreichbar ist der Kältebus per Telefon unter 0171/2991898.