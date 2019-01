Kabelfehler sorgt für Stromausfall in Wiblingen

Ein Fehler in einem 10 000-Volt-Kabel hat am Montag in den frühen Morgenstunden zu einem etwa 90-minütigen Stromausfall in Teilen des Ulmer Stadtteils Wiblingen geführt. Das teilen die Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm (SWU) auf Nachfrage mit.

Demnach habe der Kabelfehler um 3.32 Uhr den Schutzschalter im Umspannwerk Süd ausgelöst. Daraufhin schaltete laut SWU eine Reihe von Trafostationen ab. Von der Stromunterbrechung betroffen waren rund 400 Haushalte in Teilen Alt-Wiblingens. Zum Beispiel im Schleifmühlenweg und südwestlich davon, in einem kurzen Abschnitt der Donautalstraße westlich des Prangers und weiter in südwestlicher Richtung bis zum Stergweg. Um 5.03 Uhr konnte der SWU-Bereitschaftsdienst die letzten Haushalte wieder ans Stromnetz anschließen.