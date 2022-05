Kabarettistische Erzählung mit Christa Mayerhofer und Peter Gerter

Eine kabarettistische Erzählung mit der Kunstfigur „Katharina aus Kasachstan“ mit Christa Mayerhofer und Peter Gerter am Knopfakkordeon findet am 2. Juni, 19 Uhr, im Donauschwäbischen Zentralmuseum in Ulm statt. Der Eintritt kostet 5 Euro. Während ihrer Tätigkeit als Aufsicht im Museum Ulm traf Christa Mayerhofer, Kabarettistin mit österreichischen Wurzeln, Kolleginnen und Kollegen, die als Aussiedler in Ulm gelandet waren. In ihren ursprünglichen Berufen konnten sie nicht mehr arbeiten. Sehr spannend waren ihre Erzählungen aus der ersten Heimat in Kasachstan. Sie sprachen alle deutsch, aber es gab auch lustige Missverständnisse, denn ihre Sprache kam etwas altertümelnd daher mit eigenem Akzent und manchmalsonderbaren Vokabeln. Christa Mayerhofer hat im Laufe der Zeit bewusst Begegnungen mit Aussiedlerinnen und Aussiedlern in ihrem Stadtviertel in Wiblingen gesucht und hörte viele Episoden aus dem Leben in der ersten Heimat. Daraus entstand die Kunstfigur der „ Katharina aus Kasachstan“. Der Bajanspieler Peter Gerter, Absolvent der Musikhochschule Moskau und Professor an der Musikhochschule in Wladiwostok, zeichnet zur spannenden Erzählung musikalische Hintergrundbilder. Der Eintritt kostet