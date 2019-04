Kabarett mit Olympiasieger: Es läuft bei Dieter Baumann

Er läuft und läuft und läuft … Nein, nicht der VW, sondern DB. Und der schwätzt und schwätzt und schwätzt auch: Dieter Baumann, „unser“ Dieter, „unser“ Held von Barcelona, wo er 1992 bei Olympia nach einem unglaublichen Endspurt Gold im 5000-Meter-Lauf gewann. Baumann, der vor gut 54 Jahren in Blaustein geboren wurde, der oft wegen seiner läuferischen Qualitäten der „weiße Kenianer“ genannt wurde und 1999 über eine Zahnpastatube stolperte, aber auf ihr nicht ausrutschte.

Ja, Baumann ist 54 und läuft immer noch. Auch bei seinem sportkabarettistischen Auftritt im im Stadthaus bewegte er sich fast permanent auf einem Laufband und unterhielt das Publikum im voll besetzten Saal auf seine typisch schwäbische, verschmitzte und humorige Art, was von diesem mit lautstarkem Beifall belohnt wurde.

Baumann weiß vor allem aus seinem sportlichen Leben sehr viel zu berichten, vor allem viel Komisches und geht auch mit den eigenen (wenigen) Niederlagen – so stieg er bei seinem ersten Marathonlauf 2002 in Hamburg aus – schonungslos um. Die Leute mögen ihn, seine Theatralik, seine Grimassen, seine Anekdoten, seine Art, auf die Zuhörer einzugehen. Selbst Hansi und Bettina aus dem Publikum, die sich früh als Ultraläufer outeten und immer wieder Spötteleien von DB ausgesetzt waren, ließen diese über sich ergehen, ohne aufzumucken. Man kann dem hageren Mann einfach nicht böse sein.

„Dieter Baumann, läuft halt. (weil, singen kann er nicht.)“ heißt das Programm des Mannes, der vor zehn Jahren auf Kleinkunstbühnen ein neues Zuhause gefunden hat, ohne dem Laufen ade zu sagen. Solange hat er auch ein bundesweites Projekt im Jugendstrafvollzug laufen, bei dem es genau darum geht: junge kriminelle Menschen mit Laufen zurück ins normale Leben zu führen.

Alles in seinem Leben, so berichtet DB, gründet auf ein Buch, das er geschenkt bekam, als er noch ganz am Anfang seiner Karriere war: „Die Einsamkeit des Langstreckenläufers“.

Baumann kann auch ernsthaft sein, gerät mitunter ins Philosophieren, zum Beispiel wenn er von seiner ersten deutschen 5000-Meter-Meisterschaft 1986 erzählt. „Im Ziel wurde ich von Medienvertretern gefragt, wie ich mich fühle. Ich sagte: ‚Ich bin ein Künstler. Heute war ich Maler‘.“

Und Baumann zeigt ein Puzzle mit einem Rahmen. Er sagt, er habe das Puzzle immer neu kreiert. Der Olympiasieg zum Beispiel sei nach dem Dopingverdacht, von dem er später freigesprochen wurde – in seiner Zahncreme sollte das verbotene Mittel Nandrolon gewesen sein – aus dem Puzzle herausgefallen, später aber wieder dazugekommen. „Es hat sich viel verändert“, so Baumann, der von sich sagt: „Ich bin der beste Läufer unter den Kabarettisten und der beste Kabarettist unter den Läufern.“ Aber eines sei klar: „Der Rahmen ist immer der gleiche geblieben.“

Beim Kabarettisten drehte sich im Stadthaus viel um alles, was mit 5000 Metern zusammenhängt – und um einen 100-Kilometer-Ultralauf im schweizerischen Biel. Es war der erste seines Lebens. Am Start fiel ihm ein Angeber auf, der in gelben Socken lief, den Ex-Olympiasieger sofort erkannte und ihm zurief: „Ei, Baumann, dein erster Ultralauf was? Ich warte im Ziel auf dich und stelle da schon mal ein Bier kalt.“

Nach zwei Kilometern haut Gelbsocke Baumann auf die Schultern und sagt: „Ei, Baumann, träume nicht, lauf!“ Und DB läuft und läuft und denkt an sein Credo: „Jeder läuft, wie er läuft. Hauptsache locker bleiben.“

Und Baumann beginnt auf dem Laufband zu tanzen, vorwärts, rückwärts und mit Hüftschwung. Beim Bieler „Ultra“ ging es ihm, so erinnert er sich „bei 80 Kilometern sauschlecht“. Und dann sah er Gelbsocke. „20 Meter vor mir rettet er sich dann ins Ziel. Er bricht zusammen, ich breche zusammen und dann liegen wir uns in den Armen.“