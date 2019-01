„K&L“ schließt mehrere Filialen in der Region - Kommt Primark?

Das Textilunternehmen „K&L“ schließt insgesamt 13 Filialen in Baden-Württemberg und Bayern. Davon betroffen sind unter anderem die drei Filialen in den Donaustädten Ulm und Neu-Ulm sowie die Niederlassung in Ellwangen. Das teilte das Unternehmen auf Nachfrage der „Schwäbischen Zeitung“ am Donnerstag mit.

Die Schließungen habe die „K&L“-Geschäftsführung gemeinsam mit dem Betriebsrat nach Zustimmung des Gläubigerausschusses beschlossen. Dem Beschluss sei laut Mitteilung eine sorgfältige Prüfung der derzeit 54 Filialstandorte vorausgegangen.

Ende April ist Schluss

Der Verkauf werde demnach Ende April in den Filialen in der Ulmer Hirschstraße, im Blautalcenter in Ulm, in der Glacis-Galerie in Neu-Ulm sowie in der Ellwanger Spitalstraße eingestellt. Das operative Geschäft soll aber bis zum letzten Verkaufstag ohne Einschränkungen und mit dem aktuellen Sortiment weiterlaufen.

Das Aus fürs „Glembotzki“ in Ulm: Die Kultkneipe muss schließen. (Foto: Marcel Mompour)

In den betroffenen Niederlassungen in Ulm und Neu-Ulm sind nach Unternehmensangaben derzeit insgesamt 43 Mitarbeiter beschäftigt, davon acht in der Glacis-Galerie in Neu-Ulm, 22 in der Ulmer Hirschstraße sowie 13 im Blaustalcenter. Diesen, aber auch den zwölf Beschäftigten in Ellwangen, werde die Möglichkeit geboten, alternativ in eine der 40 weiter bestehenden Filialen zu wechseln, so das Unternehmen in seiner Mitteilung.

Als Grund für die Schließung gibt das Modehaus das planmäßig zum 1. Januar dieses Jahres eröffnete Insolvenzverfahren von „K&L“ an. Die Eröffnung des Insolvenzverfahrens in Form der Eigenverwaltung sei für die angestrebte Sanierung ein geplanter und notwendiger Zwischenschritt. Auf den laufenden Geschäftsbetrieb habe dies aber offenbar keine Auswirkungen.

200 Mitarbeiter von Schließungen betroffen

Jedoch müssten im Zuge der Restrukturierung bis Ende April insgesamt 14 Filialen geschlossen werden. 13 in Baden-Württemberg und Bayern, eine in Sachsen. Betroffen sind 200 Mitarbeiter. Nach den Schließungen beschäftigt das Modehaus insgesamt noch knapp 900 Mitarbeiter.

Die Schließung von 14 Filialen ist leider unerlässlich. Christian Gerloff, K&L-Geschäftsführer Christian

„Die Schließung von 14 Filialen ist leider unerlässlich, um K&L wieder nachhaltig in die Profitabilität zurückzuführen und als Ganzes erhalten zu können. Bei allen betroffenen Standorten sehen wir auch unter Annahme günstiger Rahmenbedingungen mittel- bis langfristig nicht die Chance, dass sie einen positiven Ergebnisbeitrag leisten können“, wird „K&L“-Geschäftsführer Christian Gerloff zitiert.

Primark, TK Maxx und Zara im Gespräch

Während bei „K&L“ in der Hirschstraße in Ulm bereits der „totale Räumungsverkauf“ an den Schaufenstern angepriesen wird, wird bereits spekuliert, wer folgen könnte. Einen Leerstand schließt Ulms City-Manager Henning Krone aus, wenngleich er es „schade“ findet, dass „K&L“ geht. „Die Lage ist so gut, dass man sich da keine Sorgen machen muss“, sagt er im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“.

Wer schon immer in Ulm eine Filiale eröffnen möchte, sei laut ihm die irische Modekette „Primark“, die US-Kaufhauskette „TK Maxx“ sowie das spanische Textilunternehmen „Zara“. Jedoch eröffnen demnächst wenige Hunderte Meter weiter auch die Sedelhöfe. Wer sich am Ende dann wo niederlässt, würden die kommenden Tage und Wochen zeigen, so Krone.