K&L, Kaufhof, Weber: Wichtige Warenhäuser in Ulm vor unsicherer Zukunft

Nach der ankgekündigten Schließung der Filiale des Textilunternehmens K&L in Ulm, gibt es neue Negativmeldungen auch weiterer Mode- und Warenhäuser. Der internationale Modekonzern Gerry Weber stellte am Freitag einen Antrag auf ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung, bei der Warenhauskette Kauhof sollen 2600 Stellen abgebaut werden. Beide Unternehmen haben auch in Ulm Fillialen.

Gerry Weber mit den Kernmarken Gerry Weber, Hallhuber, Samoon und Taifun kämpft seit längerem mit Umsatzrückgängen und roten Zahlen. In den vergangenen Monaten hatten sich die schlechten Nachrichten jedoch gehäuft. Am Freitag stellte nun die die Muttergesellschaft Gerry Weber International mit rund 580 Mitarbeitern einen Antrag auf ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung. Für Tochtergesellschaften wie Hallhuber seien keine Anträge gestellt worden, betonte das Unternehmen. Ziel sei es, das Unternehmen zu sanieren. Ob das Ausswirkungen auf die Gerry-Weber-Fillialen im Blautal Center und am Münsterplatz in Ulm haben wird, ist unklar. Das Unternehmen will den Geschäftsbetrieb in vollem Umfang weiterführen. Die Finanzierung des Modeanbieters sei nach derzeitigem Stand bis ins Jahr 2020 gesichert, hieß es. Inwieweit der Sanierungsversuch Arbeitsplätze gefährdert, ist derzeit noch offen.

1600 Stellen in Kaufhoffillialen sollen wegfallen

Bei der kriselnden Kaufhauskette Kaufhof sollen im Zuge der Fusion mit dem Rivalen Karstadt rund 2600 Stellen abgebaut werden. Wie am Freitag bekannt wurde sind betrifft das rund 1000 Vollzeitstellen in den Führungs- und Verwaltungsstrukturen, wegfallen sollen zudem weitere 1600 Vollzeitstellen in den Filialen. Konzernchef Stephan Fanderl betonte, in seinem derzeitigen Zustand sei der Kaufhof „langfristig nicht überlebensfähig“. Sanierungsbedingte Filialschließungen sind, wie der Konzern mitteilte, vorläufig nicht geplant. Ob von dem Stellenabbau auch Mitarbeiter in Ulm betroffen sind, ist ebenfalls noch nicht klar.

Bereits am Donnerstag gab das Textilunternehmen K&L auf Nachfrage der Schwäbsichen Zeitung bekannt, 13 Filialen in Baden-Württemberg und Bayern zu schließen. Davon betroffen sind unter anderem die drei Filialen in den Donaustädten Ulm und Neu-Ulm sowie die Niederlassung in Ellwangen. Der Verkauf wird demnach Ende April in den Filialen in der Ulmer Hirschstraße, im Blautalcenter in Ulm, in der Glacis-Galerie in Neu-Ulm sowie in der Ellwanger Spitalstraße eingestellt.

Marketingverein sieht in Ulm einen "starken Sandort"

"Wir wissen noch nichts", sagt auch Henning Krone, Manager vom Marketingverein Ulmer City zu möglichen Auswirkungen der Ankündigungen von Kaufhof und Gerry Weber. Dass es zu weiteren Schließungen in Ulm kommt, glaubt Krone allerdings nicht. "Ulm war immer ein starker Standort." Er gehe davon aus, dass auch der K&L-Standort in der Hirschstraße schnell wieder vermietet sein wird. "Es gibt ja noch Ketten, die nicht vor Ort sind." Grundsätzlich stimmen die aktuellen Entwicklungen in der Textilbranche Krone nachdenklich, auch wenn sich Ulm eigentlich in der luxuriösen Situation befinde, "nur knapp drei Prozent Leerstand" zu haben.