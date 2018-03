Künftige Integrationsministerin wirbt für Unterstützung der GroKo

Annette Widmann-Mauz, die künftige Staatsministerin für Integration im Kanzleramt, hat am Dienstag beim Jahresempfang der Ulmer CDU für die Positionen der Union in der künftige Großen Koalition geworben: „Viele scheuen die Verantwortung, denn man muss sich auch der Kritik aussetzen“, sagte Widmann-Mauz im Ulmer Stadthaus vor 180 Gästen. Die CDU habe sich immer als Partei verstanden, die den Staat trägt: „Staatstragend eben!“ Christdemokratisches Verantwortungsbewusstsein trage ebenso dazu bei, für Stabilität in Europa zu sorgen. Beispielweise dürfe die EU nicht zu einer Schuldenunion werden. Und: Geld müsse in der EU ebenso gerecht verteilt werden wie Flüchtlinge.

In der bisherigen Bundesregierung bekleidete Widmann-Mauz (51) den Posten der Parlamentarischen Gesundheitsstaatssekretärin. Als Vorsitzende der Frauenunion vertritt sie konservative Positionen: Sie befürwortet etwa das umstrittene Werbeverbot für Schwangerschaftsabbrüche.