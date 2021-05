Junger Verkehrsrowdy gestoppt

Grob verkehrswidrig und rücksichtslos hat sich ein 21-Jähriger am Freitagmittag im Straßenverkehr in Ulm verhalten. Wie die Polizei mitteilte, war der junge Mann gegen 13.20 Uhr in seinem Renault auf der Wippinger Steige in Fahrtrichtung Herrlingen unterwegs. Kurz nach einer scharfen Rechtskurve im Wald ging es ihm auf abschüssiger Strecke offenbar zu langsam. Er überholte einen vor ihm fahrenden 30-jährigen VW-Fahrer. Zu diesem Zeitpunkt kam jedoch ein Radfahrer die Steige hochgefahren. Der Radler musste scharf nach rechts in den Grünstreifen ausweichen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Auch der VW-Fahrer wurde gefährdet, als der Verkehrsrowdy, wie die Polizei schrieb, nach seinem Überholvorgang wieder einscherte. Er konnte einen Zusammenstoß durch eine Bremsung und ein Ausweichen nach rechts glücklicherweise verhindern. Im weiteren Verlauf überholte der 21-jährige Raser noch einen Mazda und setzte dann seine Fahrt fort. Eine Streifenbesatzung des Polizeireviers Ulm-Mitte stoppte den Renault-Fahrer im Rahmen der Fahndung in der Blaubeurer Straße in Ulm. Ganz offensichtlich war dem 21-Jährigen nicht nur die Vernunft abhandengekommen. Auch mit dem Erinnerungsvermögen war es nicht so weit her. Er wollte sich an einen Überholvorgang nicht erinnern. Das Polizeirevier Ulm-Mitte nahm die Verkehrsstraftat auf. Zeugen, vor allem der gefährdete Radfahrer, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0731/188-3312 zu melden.