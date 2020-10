Junger Mann randaliert in Gaststätte

Ein junger Mann hat in der Nacht von Samstag auf Sonntag in einer Gaststätte in der Ulmer Innenstadt randaliert. Wie die Polizei mitteilte, hatte der 24-Jährige am Sonntagmorgen gegen 3 Uhr zunächst mehrere Gäste des Lokals angepöbelt. Die herbeigerufene Polizei erteilte ihm deshalb einen Platzverweis. Der junge Mann kehrte allerdings wenig später vermummt in die Gaststätte zurück und hielt drohend ein Pfefferpray in der Hand. Ein Gast erkannte die gefährliche Situation und rang den 24-Jährigen nieder, ohne dass er vom Pfefferspray versprühen konnte. Polizeibeamte nahmen den leicht alkoholisierten Mann schließlich mit zur Dienststelle. Dort beruhigte er sich und sah sein Fehlverhalten ein. Die Beamten sahen deshalb von einer Ingewahrsamnahme ab und entließen den 24-Jährigen wieder. Sein Pfefferspray wurde einbehalten.