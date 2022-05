Junger Mann greift im Ulmer Münster eine Pfarrerin mit Messer an

Ein 28-Jähriger hat am Sonntagmorgen eine Pastorin mit einem Messer angegriffen. Und das kurz vor dem Gottesdienst im Ulmer Münster. Das bestätigte die Polizei am Montagnachmittag. Gegen den Angreifer wurde sofort ein Haftbefehl erlassen, er befindet sich aktuell in Untersuchungshaft.

Warum der junge Mann die 39-jährige Pfarrerin angegriffen hatte, ist unklar. Die Frau kam mit dem Schrecken davon, sie wurde bei dem Angriff nicht verletzt. Der Mann soll mehrmals versucht haben, in Richtung der Pfarrerin zu stechen, sie konnte jedoch jedes Mal ausweichen.

Messer mit in die Kirche gebracht

Der Vorfall ereignete sich kurz vor dem geplanten Gottesdienst am Sonntagmorgen gegen 8 Uhr. Der Mann soll das Messer bereits mit in die Kirche gebracht und zunächst sechs Holzfiguren an Kirchenbänken beschädigt haben. Dann sei er mit dem Messer auf die Pfarrerin zugegangen.

Die Pastorin rief über ein Mikrofon um Hilfe, sodass Besucher des Gottesdienstes auf den Vorfall aufmerksam wurden und der Mann gezwungen war, zu flüchten. Doch zunächst durchtrennte er laut Polizei das Kabel des Lautsprechers. Nachdem mehrere Anwesende ihn aufgefordert hatten, das Gotteshaus zu verlassen, tat er das dann auch. Die Polizei nahm den Mann später auf dem Münsterplatz fest, die Frühmesse fand danach trotzdem statt.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ulm erließ die zuständige Haftrichterin beim Amtsgericht Ulm Haftbefehl gegen den Beschuldigten wegen des dringenden Verdachts des versuchten Totschlags. Er befindet sich nun in Untersuchungshaft.

Die Staatsanwaltschaft wird im Rahmen der anstehenden Ermittlungen auch den psychischen Zustand des 28-Jährigen begutachten lassen. Die weiteren Ermittlungen dauern noch an.