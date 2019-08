Junger Autofahrer passt nicht auf – Motorradfahrer schwer verletzt

Ein 65 Jahre alter Motorradfahrer ist am Dienstag bei einem Unfall schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilt, kam es am Morgen gegen 8.30 Uhr zu einem Zusammenprall mit einem Auto.

Demnach war ein 20-Jähriger mit seinem Auto von der Ensingerstraße in die Karlstraße unterwegs. Er passte nicht auf. und stieß mit seinem Fahrzeug mit einem Motorrad zusammen. Mit dem war der 65-Jährige auf dem Weg in Richtung Oststadt.

Der Rettungsdienst brachte den schwerverletzen Biker ins Krankenhaus. Die Polizei nahm die Ermittlungen zur Ursache des Unfalls auf. Sie schätzt den Sachschaden auf rund 4000 Euro.