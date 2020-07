Junge Ulmerin führt jetzt den BUND in der Region

Sie führt ab sofort die Umweltorganisation BUND im Raum Donau-Iller: Jana Slave (29) ist seit 1. Juli die neue Regionalgeschäftsführerin beim hiesigen Bund für Umwelt- und Naturschutz. Sie soll vor allem junge Menschen für die Anliegen des BUND gewinnen.

Ihr Fachgebiet: Wildbienen, Honigbienen und Hummeln

Geboren und aufgewachsen ist in Ulm, ihr Werdegang führte sie über eine Ausbildung zur Pferdewirtin im Haupt- und Landgestüt Marbach auf der Schwäbischen Alb zum Studium der Agrarwissenschaften an der Uni Hohenheim. In ihrem Studium beschäftigte sie sich unter anderem mit ökologischer Landbewirtschaftung und Bienenschutz und arbeitete nach dem Studium in einem Forschungsprojekt zum Schutz von Wildbienen, Honigbienen und Hummeln.

Die letzten beiden Jahre war sie beim Regierungspräsidium Tübingen für die Entwicklung des Ländlichen Raums zuständig. Nun freut sie sich laut eigener Mitteilung „sehr“, sich dem Natur- und Umweltschutz in ihrer Heimatregion widmen zu können. Zum Ziel hat sie es sich gesetzt, den Biotopverbund in der Region weiter auszubauen, um die Artenvielfalt, insbesondere von Insekten und Vögeln, zu schützen.

Durch die Besetzung der Regionalgeschäftsführung „mit der jungen, motivierten Frau“ möchte der BUND „noch mehr junge Menschen für den Umwelt- und Naturschutz gewinnen und begeistern“.