Junge Metalband am Samstag im Ulmer Studentencafé

Viele Bands haben unter dem verheerenden Corona-Stillstand gelitten. Auch der jungen Post-Metalcore-Band „Last Kind Words“ aus dem Alb-Donau-Kreis ging es nicht anders.

Bereits 2020 haben die fünf Musiker den Songcontest in Königsbrunn (bei Augsburg) gewonnen. Ein weiterer Ausscheidungswettbewerb in Stuttgart ist der Corona-Pandemie zum Opfer gefallen. Jetzt aber wird duchgestartet! Auftritte in Riedlingen und Ehingen waren erfolgreich. Der nächste Gig findet an diesem Samstag, 12, November, im Ulmer Studentencafé statt.

Der Einsatz der Musiker ist enorm. Schlagzeuger Timo Speidel gibt den Rhythmus vor, Samuel Böhringer überzeugt mit seinen komplizierten Gitarrenriffs und auch die zwei neuen Bandmitglieder haben sich gut integriert und lassen ihre langen Haare im Rhythmus, ganz der Metalmanier, tanzen. Nach einer Umstrukturierung musste Konstantin Heiss seine Gitarre weglegen und den Part des Frontmanns und „Shouters“ übernehmen.

Das neue Album „The Ascent“ ist seit September auf dem Markt.

„Last Kind Words“ wurde 2016 von Samuel Böhringer (Leadgitarre), Konstantin Heiss (Rhythmusgitarre/Gesang), Timo Speidel (Schlagzeug), Timo Pohl (Gesang) gegründet.