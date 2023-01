Junge Männer machen es sich mit 800 Gramm Haschisch im Hotelzimmer gemütlich

Zwei Männer stehen im Verdacht, mit Rauschgift gehandelt zu haben. Weil einer der Beiden im Zusammenhang mit Rauschgift schon einmal negativ auffällig wurde, soll er nun ins Gefängnis. In einem Hotelzimmer hatten die Männer es sich am Montagabend nämlich wohl zu gemütlich gemacht. Der eigene Drogenkonsum im Hotel mit etlichen anderen Gästen und Mitarbeitern hat am Ende die Polizei auf sie aufmerksam gemacht.

Ein Zeuge hatte den Geruch von Marihuana aus einem Zimmer eines Ulmer Hotels wahrgenommen. Nachdem Polizeistreifen den Rauschgiftgeruch ebenfalls wahrnahmen, beantragte die Staatsanwaltschaft Ulm beim Amtsgericht einen Durchsuchungsbeschluss. Die zuständige Richterin erließ einen mündlichen Durchsuchungsbeschluss. Mit dem betraten die Polizisten das Zimmer. In dem Zimmer befanden sich ein 21-Jähriger und ein 22-Jähriger. Bei der Durchsuchung fand die Polizei insgesamt etwa 795 Gramm Haschisch und 550 Euro mutmaßliches Dealergeld. Das stellte die Polizei sicher und nahm die beiden Männer vorläufig fest. Der 21-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

Gegen den 22-Jährigen beantragte die Staatsanwaltschaft Ulm einen Haftbefehl wegen Wiederholungsgefahr, da er wegen einer gleichgelagerten Tat bereits im Verdacht stand und ihm nach Auffassung der Ermittlungsbehörden das sichergestellte Rauschgift auch zugeordnet werden konnte. Die zuständige Richterin am Amtsgericht Ulm erließ den Haftbefehl. Der 22-Jährige befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt. Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft Ulm und Kriminalpolizei dauern an.