Junge Frauen randalieren betrunken im Zug

Zwei junge Frauen griffen am Dienstagabend am Hauptbahnhof in Ulm unter Alkoholeinfluss Polizisten an. Die Frauen im Alter von 17 und 19 Jahren fuhren gegen 20.30 Uhr mit der Regionalbahn von Biberach nach Ulm.

Bei der Fahrkartenkontrolle konnte die 17-jährige deutsche Staatsangehörige keinen Fahrschein vorzeigen. Da beide Frauen zudem Alkohol konsumierten und sich uneinsichtig gezeigt haben sollen, wurde durch das Zugpersonal die Bundespolizei alarmiert.

Die Beamten trafen in Ulm auf zwei aggressive und im Zug rauchende Frauen. Die 19-Jährige deutsche Staatsangehörige stellte auch nach mehrmaliger Aufforderung das Rauchen nicht ein und schmiss eine Glasflasche zu Boden. Die 17-Jährige trat nach der vor Ort befindlichen Streife, bespuckte und beleidigte diese.

Sie wurde daraufhin zu Boden gebracht und gefesselt. Bei dem Versuch, sie auf das Revier zu bringen, sprang die 19-Jährige daraufhin einem der Beamten in den Rücken, um ihre Bekannte zu befreien. Dies gelang ihr jedoch nicht.

Auf dem Revier verweigerten beide einen Alkoholtest. Die Erziehungsberechtigten der 17-Jährigen wurden kontaktiert. Durch die Widerstandshandlungen wurde keiner der Beteiligten verletzt.

Gegen beide Frauen wurde durch ein Ermittlungsverfahren unter anderem wegen des Verdachts des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung und versuchte Gefangenenbefreiung eingeleitet.