Junge Frau schreit panisch um Hilfe, erst dann lässt der Angreifer von ihr ab

Ein 19-Jähriger soll am Dienstag in Ulm eine 25-Jährige sexuell belästigt haben, so die Polizei am Freitag.

Gegen 5.30 Uhr ging die Frau an der Blau entlang. Hinter der Meinloh-Schule wurde sie von dem Mann angesprochen. Dieser soll sie nach dem Weg gefragt haben, dann habe er ihr auf den Po geschlagen.

Die Frau ging weiter, wurde nach ihren Angaben aber von dem Mann verfolgt. Dieser soll sie dann von hinten umarmt und festgehalten, sie sexuell bedrängt und im Genitalbereich berührt haben. Die 25-Jährige konnte sich losreißen. Sie habe mehrfach panisch um Hilfe gerufen, worauf sich der Mann entfernte.

Die Kriminalpolizei konnte einen 19-Jährigen ermitteln, der für die Übergriffe verantwortlich sein soll. Zur Klärung bittet die Polizei Zeugen um Hilfe.