Junge Frau beschädigt mehrere Autos

Eine junge Frau soll am Mittwoch in Ulm mehrere Autos beschädigt haben. Jetzt sucht die Polizei Zeugen.

Demnach soll die bislang unbekannte Frau gegen 18.15 Uhr im Bereich Syrlinstraße und Schaffnerstraße an einem Toyota einen Spiegel abgerissen haben. An weiteren Autos, einem VW Golf und einem VW Polo, soll sie die Spiegel umgebogen haben. Ob an letzteren ein Schaden entstand, ist laut Polizei noch unklar.

Danach sei die augenscheinlich Betrunkene zu ihrer mutmaßlichen Mutter in Richtung Karl-Schefold-Straße gelaufen. Die Mutter habe einem Zeugen zugesichert, bis zur Klärung des Sachverhaltes zu bleiben. Das tat sie aber nicht.

Die Polizei konnte weder die Mutter noch ihre mutmaßliche Tochter antreffen. Die Verdächtige soll etwa 16 Jahre alt sein, lange dunkle Haare mit roten Strähnen tragen und ähnlich der Gothic-Szene aussehen.

Die Ulmer Polizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Sie hofft unter der Telefonnummer 0731/188-3312 auf Zeugenhinweise. Insbesondere der Herr mit Handy und die mutmaßliche Mutter sollen sich melden.