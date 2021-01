Jugendliche überfallen zwei junge Erwachsene

Zwei Jugendliche sollen am Mittwochabend zwei Fußgänger in Ulm überfallen haben.

Wie die Polizei berichtet, waren ein 18-Jähriger und ein 20-Jähriger gegen 18.30 Uhr zu Fuß in der Böfinger Steige unterwegs. An der Haltestelle Eugen-Bolz-Straße begegneten sie zwei Jugendlichen. Die forderten sie auf, stehen zu bleiben, sagten die Männer später der Polizei.

Sie hatten ein Messer dabei

Weil die Jugendlichen ein Messer dabei hatten, seien der 20-Jährige und sein Begleiter in Richtung Friedrichsau geflüchtet. Die Täter hätten sie verfolgt. Am Fuß-/Radweg vor dem Messegelände hätten sie den 20-Jährigen eingeholt. Dort sollen sie ihn mit dem Messer bedroht und ihn aufgefordert haben, seine Taschen zu leeren. Wertsachen hatte der Mann nicht dabei, weshalb sie ohne Beute flüchteten.

Polizei kann zwei Verdächtige schnappen

Dem 18-Jährigen soll zuvor die Flucht vor den Unbekannten gelungen sein. Er wählte den Notruf, worauf die Polizei sofort mit mehreren Streifen nach den Tätern suchte. In der Nähe des Tatorts trafen Beamte dann zwei Jugendliche an, auf die die Täterbeschreibung passte. Einer davon versuchte zu flüchten. Das verhinderten die Beamten aber. Nach den ersten Maßnahmen übergab die Polizei die Verdächtigen an deren Eltern. Die Kriminalpolizei in Ulm hat nun die Ermittlungen aufgenommen.

Die Ermittler (0731 / 188-3812) fragen: Wer hat die Tat beobachtet? Wer hat am Mittwochabend verdächtige Personen im Bereich Böfinger Steige und Donauradweg gesehen? Wer kann sonstige sachdienliche Hinweise geben?