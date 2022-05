Jugendliche stark machen

Die Corona-Pandemie hat das Leben verändert. Kinder und Jugendliche mussten und müssen aber die größten Einschränkungen hinnehmen. In den Lockdownphasen der Pandemie waren sie in ihren Bildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten stark eingeschränkt und sind dies oft noch immer. Durch diese Einschränkungen haben vor allem seelisch beeinträchtigte oder suchterkrankte Jugendliche weniger Chancen, ihre Entwicklungsaufgaben im Übergang zum Erwachsenenalter zu bewältigen. Um die Teilhabechancen der hilfsbedürftigen jungen Menschen zu verbessern, startete im März 2021 an mehreren Standorten das Projekt „Dazugehören BaWü: Individuelle Unterstützung für benachteiligte Jugendliche im Corona-bedingt erschwerten Übergang zum Erwachsenenalter“. Ziel ist die Stabilisierung und Stärkung der Jugendlichen mit Hilfe von Digitalisierung. Nun kamen erstmals alle Projektbeteiligten zu einem Präsenzfachtag in Ulm zusammen.

Das Projektmanagement sowie die Projektsteuerung liegen bei der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie/Psychotherapie des Universitätsklinikums Ulm (UKU) und der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie/Psychotherapie Südwürttemberg. Außerdem sind als Praxisstandorte die Landkreise Biberach, Esslingen, Ostalbkreis und Sigmaringen/Mariaberg am Projekt beteiligt. Vertreter dieser Einrichtungen kamen nun zusammen.

Ziel des Fachtags war der allgemeine Austausch des Projektteams und der Vertreter der Standorte sowie die Vorstellung des Projektstands. Außerdem wurde inhaltlich gearbeitet sowie über strukturelle und organisatorische Fragen gesprochen. „Trotz der Einschränkungen der Corona-Pandemie und der dadurch erschwerten Zusammenarbeit mit den Standorten läuft diese gut. Wir kommen gut voran und konnten unsere angestrebten Meilensteine trotz pandemiebedingter Einschränkungen bisher erreichen“, sagt Professor Jörg Fegert, Projektleiter und Ärztlicher Direktor der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie/Psychotherapie.

Das Projekt „Dazugehören BaWü: Individuelle Unterstützung für benachteiligte Jugendliche im Corona-bedingt erschwerten Übergang zum Erwachsenenalter“ spricht Jugendliche und junge Erwachsene zwischen dem 15. und 27. Lebensjahr an und ist in Teilprojekte gegliedert. Teilprojekt eins heißt „Partizipatives Teilhabeinstrument“ und hat als Ziel die Entwicklung eines Instruments, das den Prozess der Bedarfsermittlung digitalisiert und standardisiert, unterstützt und den Übergang in ein weiterführendes Hilfesystem vereinfacht Teilprojekt zwei heißt „Webbasierte Gruppenintervention“. Der zentrale sekundärpräventive Forschungsaspekt des Projekts liegt in der Vermeidung von Ausgrenzung aufgrund von Krankheit und Beeinträchtigung durch eine zeitnahe Vernetzung in einem digital organisierten Netzwerk.