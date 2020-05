Jugendliche helfen der Polizei und lassen Ladendiebe auffliegen

Jugendliche haben am Donnerstag in Ulm die Polizei auf die Spur von Ladendieben gebracht. Zwei Männer sehen nun einer Anzeige entgegen. Das Verhalten der Zeugen lobt die Polizei: Sie hätten überlegt gehandelt und Verantwortung übernommen.

Demnach sah gegen 16.30 Uhr eine Polizeistreife eine größere Gruppe von Personen in der Sterngasse, die an einem Auto standen. Die Beamten wollten die Personen kontrollieren. Die Jugendlichen teilten den Polizisten jedoch mit, dass sie zwei Ladendiebe verfolgt hatten, die ihr Diebesgut wohl in dem Auto deponiert hatten.

Die vermeintlichen Ladendieben hatten sich beim Erkennen des Streifenwagens schnell entfernt. Die Polizisten konnten sie festhalten.

Die 35 und 26 Jahre alten Männer wollten mit dem Diebstahl nichts zu tun haben. Bei der Durchsuchung der zwei Männer fanden die Polizisten Autoschlüssel, die zu dem Auto passten, bei dem die Zeugen standen.

Im Auto fanden die Polizisten etwa 20 Flaschen Parfüm, die einem Geschäft in der Ulmer Innenstadt zugeordnet werden konnten.